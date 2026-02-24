Achat automobile

Les voitures usagées en bon état qui répondent à tous les critères des consommateurs se font de plus en plus rares en 2026, notamment pour les familles.

Écoutez Luc-Olivier Chamberland, journaliste chez Ecoloauto.com, détailler le marché automobile usagé qui s'épuise, mardi midi, à La commission.

Selon lui, la hausse des prix s'explique entre autres par le vieillissement du parc automobile et les taux d’intérêt élevés sur le financement des voitures d’occasion.