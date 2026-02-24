Période inusitée

Mardi après-midi, le premier ministre sortant, François Legault, manque pour la quatrième fois la période de question depuis la reprises des travaux parlementaires de l'Assemblée nationale en février.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutez de cette période inhabituelle en politique québécoise, mardi midi, à La commission.

Selon eux, cette absence lourde de sens s'explique de diverses manières.