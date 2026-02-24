Nouveau paysage politique québécois

Le sondeur Jean-Marc Léger analyse les résultats de l'élection partielle de lundi dans Chicoutimi.

Il souligne l'effondrement spectaculaire de la CAQ, qui passe de 62% à seulement 12% des voix, au profit du Parti québécois et, de façon plus surprenante, du Parti conservateur du Québec.

Selon Léger, ce scrutin confirme un désir de changement chez les électeurs, bien que l'alternative finale reste incertaine face aux enjeux référendaires et économiques.

Le segment bifurque ensuite vers la politique américaine, où le sondeur anticipe un discours sur l'état de l'Union teinté par le déni de Donald Trump.

Écoutez l'analyse de Jean-Marc Léger, président de la maison de sondages Léger, mardi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.