Politique provinciale
Nouveau paysage politique québécois

Chicoutimi: quatrième victoire consécutive pour le PQ dans une partielle

le 24 février 2026 12:29

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Chicoutimi: quatrième victoire consécutive pour le PQ dans une partielle
La candidate du Parti québécois Marie-Karlynn Laflamme, à droite, et le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon célèbrent sa victoire à l'élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi à Saguenay, au Québec, le lundi 23 février 2026. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Le sondeur Jean-Marc Léger analyse les résultats de l'élection partielle de lundi dans Chicoutimi.

Il souligne l'effondrement spectaculaire de la CAQ, qui passe de 62% à seulement 12% des voix, au profit du Parti québécois et, de façon plus surprenante, du Parti conservateur du Québec. 

Selon Léger, ce scrutin confirme un désir de changement chez les électeurs, bien que l'alternative finale reste incertaine face aux enjeux référendaires et économiques.

Le segment bifurque ensuite vers la politique américaine, où le sondeur anticipe un discours sur l'état de l'Union teinté par le déni de Donald Trump.

Écoutez l'analyse de Jean-Marc Léger, président de la maison de sondages Léger, mardi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Les Québécois savent pour qui ils ne voteront pas [lors des éléctions géréales], mais ce n'est pas encore clair pour qui ils vont voter.»

Jean-Marc Léger

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

