Chrystia Freeland va quitter son poste de députée dès vendredi

le 7 janvier 2026

Chrystia Freeland va quitter son poste de députée à la Chambre des communes dès vendredi affirme l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas.

Les sujets discutés

  • Chrystia Freeland va quitter dès vendredi son poste de députée afin de devenir conseillère économique auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky;
  • Le gouvernement canadien fait face à des retards dans plusieurs nominations clés;
  • Mark Carney effectuera la semaine prochaine une tournée économique en Chine, puis à Davos et possiblement au Qatar, dans le cadre d’un réalignement stratégique du commerce canadien;
  • L'opération vise à renforcer les exportations (ressources, agroalimentaire, minéraux critiques) et attirer des investissements étrangers, tout en maintenant l’équilibre avec les États-Unis.

