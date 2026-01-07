Chrystia Freeland va quitter son poste de députée à la Chambre des communes dès vendredi affirme l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas.
Les sujets discutés
- Chrystia Freeland va quitter dès vendredi son poste de députée afin de devenir conseillère économique auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky;
- Le gouvernement canadien fait face à des retards dans plusieurs nominations clés;
- Mark Carney effectuera la semaine prochaine une tournée économique en Chine, puis à Davos et possiblement au Qatar, dans le cadre d’un réalignement stratégique du commerce canadien;
- L'opération vise à renforcer les exportations (ressources, agroalimentaire, minéraux critiques) et attirer des investissements étrangers, tout en maintenant l’équilibre avec les États-Unis.