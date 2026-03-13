«Ce n'est pas un gars qui fait l'unanimité»

Fort d'une popularité autour des 45 % chez les Canadiens, Don Cherry devrait-il recevoir l'Ordre du Canada, comme le propose le Parti conservateur?

La réponse est non, pour l'animateur des Amateurs de sports, y voyant «deux solitudes» qui se font face, voire même plusieurs solitudes.

Écoutez Mario Langlois, animateur des Amateurs de sports au 98.5, commenter la situation au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.