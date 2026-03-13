 Aller au contenu
Politique fédérale
«Ce n'est pas un gars qui fait l'unanimité»

Le Parti conservateur fait-il erreur en voulant couronner Don Cherry?

par 98.5

0:00
14:43

Entendu dans

La commission

le 13 mars 2026 13:28

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Le Parti conservateur fait-il erreur en voulant couronner Don Cherry?
Mario Langlois / Cogeco Média

Fort d'une popularité autour des 45 % chez les Canadiens, Don Cherry devrait-il recevoir l'Ordre du Canada, comme le propose le Parti conservateur?

La réponse est non, pour l'animateur des Amateurs de sports, y voyant «deux solitudes» qui se font face, voire même plusieurs solitudes.

Écoutez Mario Langlois, animateur des Amateurs de sports au 98.5, commenter la situation au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.

«Dans le cas de Don Cherry, c'était tout un “entertainer”, mais il y n'a pas de grandes réalisations à son actif et c'est assez facile, donc c'est pas pour moi. Je ne vois pas là où il y a un débat et je ne comprends pas la démarche du parti conservateur.»

Mario Langlois

Vous aimerez aussi

Don Cherry: «C'est une une maladresse invraisemblable» -Réjean Tremblay
Radio textos
Don Cherry: «C'est une une maladresse invraisemblable» -Réjean Tremblay
0:00
13:53
Don Cherry: «C'est un monsieur qui est antifrancophone» -Dimitri Soudas
Lagacé le matin
Don Cherry: «C'est un monsieur qui est antifrancophone» -Dimitri Soudas
0:00
4:58

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Une première boutique en l'honneur du groupe Angine de poitrine
Rattrapage
Bonne nouvelle du jour
Une première boutique en l'honneur du groupe Angine de poitrine
Amputée des deux bras et des deux jambes: le «remède Marie-Sol St-Onge»
Rattrapage
Histoire de résilience
Amputée des deux bras et des deux jambes: le «remède Marie-Sol St-Onge»
Une baisse de l'engouement pour les véhicules électriques ou hybrides neufs?
Rattrapage
49 % moins de ventes au Québec entre 2024 et 2025
Une baisse de l'engouement pour les véhicules électriques ou hybrides neufs?
Julien Lacroix signe avec Juste pour rire: «C'est une décision d'entreprise»
Rattrapage
Bonne ou mauvaise idée?
Julien Lacroix signe avec Juste pour rire: «C'est une décision d'entreprise»
Quelle est l'importance de notre deuxième cerveau, le microbiote?
Rattrapage
Transit intestinal
Quelle est l'importance de notre deuxième cerveau, le microbiote?
Les Grands Prix d’Arabie saoudite et de Bahrein pourraient être annulés
Rattrapage
Rafales de nouvelles: Conflit en Iran
Les Grands Prix d’Arabie saoudite et de Bahrein pourraient être annulés
Un an à la tête du Canada: que peut-on retenir du bilan de Mark Carney?
Rattrapage
Les bons et mauvais coups du premier ministre
Un an à la tête du Canada: que peut-on retenir du bilan de Mark Carney?
«On est régulièrement ébloui»: les phares DEL de voitures inquiètent
Rattrapage
Une pétition a été mise en ligne
«On est régulièrement ébloui»: les phares DEL de voitures inquiètent
Un premier café indépendantiste ouvre ses portes à Montréal
Rattrapage
Le «Club Pays»
Un premier café indépendantiste ouvre ses portes à Montréal
Les 40 milliards en défense du Grand Nord serviront à «préparer le terrain»
Rattrapage
Investissements en infrastructures militaires
Les 40 milliards en défense du Grand Nord serviront à «préparer le terrain»
Violences à Repentigny: certains secteurs interdits aux jeunes impliqués
Rattrapage
La police a procédé à huit arrestations
Violences à Repentigny: certains secteurs interdits aux jeunes impliqués
Hôpital Maisonneuve-Rosemont: «Ça coûte cher ces retards-là» -Dr Marc Brosseau
Rattrapage
Nouvelle offensive du personnel soignant
Hôpital Maisonneuve-Rosemont: «Ça coûte cher ces retards-là» -Dr Marc Brosseau
Travailleurs étrangers: «Ce n'est pas encore le temps de sabrer le champagne»
Rattrapage
Permis prolongé, mais pas partout au Québec
Travailleurs étrangers: «Ce n'est pas encore le temps de sabrer le champagne»
Un an de plus pour les permis des travailleurs étrangers canadiens
Rattrapage
Soupir de soulagement chez des entreprises
Un an de plus pour les permis des travailleurs étrangers canadiens