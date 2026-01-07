 Aller au contenu
Élection 2026 : «Éric Duhaime ne veut pas perdre de temps»

Le Québec maintenant

le 7 janvier 2026 17:26

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
Élection 2026 : «Éric Duhaime ne veut pas perdre de temps»
Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a dévoilé mercredi que c'est Jonathan Poulin qui représentera la formation politique dans la circonscription de Beauce-Sud aux prochaines élections. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a dévoilé mercredi que c'est Jonathan Poulin qui représentera la formation politique dans la circonscription de Beauce-Sud aux prochaines élections. 

Écoutez Christine St-Pierre discuter de la stratégie du chef conservateur, mercredi, lors de sa chronique politique au micro de Philippe Cantin. 

«C'est intéressant parce que Éric Duhaime ne veut pas perdre de temps. Il l'avait compris lors de la dernière campagne électorale, que certains candidats avaient été moins bien préparés. Et là, il est vraiment en mode en mode campagne.»

Christine St-Pierre

Aussi dans cette chronique : 

  • François Legault : Pas de conseils des ministres cette semaine
  • Une pétition pour retirer l’article lié à l’avortement dans le projet de constitution du Québec recueille plus de 57 000 signatures.

