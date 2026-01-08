Actualité sportive

Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 4-1 leur match face aux Flames de Calgary, mercredi soir, au Centre Bell.
Écoutez Meeker Guerrier brosser le portrait de cette rencontre, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«La foule hier a été tout à fait phénoménale. On sentait qu'il y avait de l'ambiance au Centre Bell. Les gens étaient contents de revoir les Canadiens, et Phillip Danault, qui a connu un autre fort match. Donc, ça a été vraiment la fête au Centre Bell. Danault a obtenu une passe, d'ailleurs, sur le deuxième but, celui de Lane Hudson.»