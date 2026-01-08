La Fédération de la santé du Québec s'inquiète

Les urgences du Québec débordent, une situation qui soulève l'inquiétude de la Fédération de la santé du Québec.
Écoutez Dereck Cyr, président de la Fédération de la santé du Québec, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«Madame Biron, elle est disparue dans sa tour d'ivoire et ne vient pas voir les travailleurs sur le plancher. Et il n'y a pas de changement. Je lance un cri d'alarme comme syndicaliste, mais aussi comme citoyen. Parce que les gens doivent avoir des soins optimums et rapides lorsque c'est nécessaire. Et présentement, ce n'est pas le cas. On dirait qu'on est dans un système de brousse. Pour moi, c'est inacceptable. On dirait qu'on improvise.»