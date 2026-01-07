Mark Carney se rendra en Chine

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, effectuera une visite en Chine la semaine prochaine pour rencontrer Xi Jinping et renforcer la collaboration dans le commerce, l’énergie, l’agriculture et la sécurité internationale.

Comment peut-on percevoir cette visite?

Écoutez Serge Granger, directeur de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, se pencher sur la question, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier souligne les enjeux liés aux relations sino-américaines, aux tarifs sur le canola, à l’ingérence électorale chinoise et aux droits de la personne.

Serge Granger estime que cette visite pourrait favoriser des avancées bilatérales malgré les tensions avec les États-Unis.