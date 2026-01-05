 Aller au contenu
Hockey
Hockey féminin

Un triomphe qui vient à point pour la Victoire

par 98.5 Sports

le 5 janvier 2026 20:57

Mario Langlois
Danièle Sauvageau
Marie-Philip Poulin célèbre un but avec ses coéquipières Laura Stacey et Kati Tabin. / PC/Graham Hughes

La Victoire de Montréal a renoué avec le succès, dimanche, après trois défaites d'affilée.

Écoutez Danielle Sauvageau, directrice générale de l'équipe, discuter du début de saison de son équipe et de la LHPF avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une victoire en prolongation grâce à Marie-Philip Poulin à la Place Bell après trois défaites;
  • Les défis du calendrier, les déplacements à Vancouver, Seattle et Toronto;
  • La résilience de l’équipe face à la fatigue et aux maladies;
  • L'intégration de joueuses au sein de la formation;
  • Plusieurs joueuses, dont Poulin, Stacy, Desbiens et Ambrose devraient participer aux Jeux olympiques, une grande fierté pour l’organisation.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

