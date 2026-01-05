Hockey féminin

La Victoire de Montréal a renoué avec le succès, dimanche, après trois défaites d'affilée.
Écoutez Danielle Sauvageau, directrice générale de l'équipe, discuter du début de saison de son équipe et de la LHPF avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une victoire en prolongation grâce à Marie-Philip Poulin à la Place Bell après trois défaites;
- Les défis du calendrier, les déplacements à Vancouver, Seattle et Toronto;
- La résilience de l’équipe face à la fatigue et aux maladies;
- L'intégration de joueuses au sein de la formation;
- Plusieurs joueuses, dont Poulin, Stacy, Desbiens et Ambrose devraient participer aux Jeux olympiques, une grande fierté pour l’organisation.