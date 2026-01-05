Le Canada au Championnat mondial junior

Antoine Roussel et Mario Langlois discutent de la performance décevante du Canada au Championnat mondial junior 2026, soulignant l'amélioration des équipes comme la Tchéquie et des problèmes d'attitude et de défensive chez les joueurs canadiens.

Écoutez Antoine Roussel et Mario Langlois commenter la performance d'Équipe Canada junior et de parler de la composition de l'équipe canadienne en vu des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Les sujets discutés