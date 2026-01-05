 Aller au contenu
Hockey
Le Canada au Championnat mondial junior

«On joue trop du hockey offensif sans se soucier de la défensive» -Roussel

par 98.5 Sports

Mario Langlois
Antoine Roussel
«On joue trop du hockey offensif sans se soucier de la défensive» -Roussel
L'équipe canadienne junior après leur défaite / PC/Christopher Katsarov

Antoine Roussel et Mario Langlois discutent de la performance décevante du Canada au Championnat mondial junior 2026, soulignant l'amélioration des équipes comme la Tchéquie et des problèmes d'attitude et de défensive chez les joueurs canadiens.

Écoutez Antoine Roussel et Mario Langlois commenter la performance d'Équipe Canada junior et de parler de la composition de l'équipe canadienne en vu des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Les sujets discutés

  • Le duo aborde la sélection olympique canadienne et américaine, mentionnant des absences notables comme Matthew Schaffer et Lane Hutson;
  • On analyse la première moitié de saison des Canadiens de Montréal;
  • On discute du duo Suzuki-Caufield et l'impact potentiel du retour de Kirby Dach.

