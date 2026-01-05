 Aller au contenu
Hockey
Médaillé de bronze au Championnat mondial junior

«Le Canada évite d'être exclu du podium trois années de suite» -Stéphane Leroux

le 5 janvier 2026

«Le Canada évite d'être exclu du podium trois années de suite» -Stéphane Leroux
Les Canadiens ont remporté la médaille de bronze au Championnat mondial de hockey junior. / PC/Christopher Katsarov

L'équipe canadienne de hockey junior a remporté le match de la médaille de bronze, lundi, au Championnat mondial de hockey.

Écoutez le spécialiste du hockey junior et descripteur à RDS Stéphane Leroux commenter la performance canadienne avec Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • La domination des joueurs tchèques évoluant en Ligue canadienne;
  • Le Canada a excellé en attaque et en avantage numérique, mais la défensive a été plus qu'ordinaire;
  • Le Canada évite d'être exclu du podium trois années de suite;
  • Ce n'est pas une excuse, mais les six meilleurs joueurs d'âge junior pour le Canada jouent dans la LNH et ne pouvaient disputer le tournoi;
  • Un excellent tournoi pour Michael Hage, espoir des Canadiens de Montréal.

