Dix points en sept matchs

«Le Canadien n'a pas volé les dix points» -Tony Marinaro

par 98.5 Sports

le 5 janvier 2026 19:45

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Le Canadien n'a pas volé les dix points» -Tony Marinaro
En zone offensive avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Le Tricolore a connu une fin d'année du tonnerre en 2025, amassant 10 points sur une possibilité de 14 lors de ses sept dernières rencontres.

Écoutez l'analyste et commentateur Tony Marinaro à ce sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens n'ont pas volé leurs dix points points en sept matchs;
  • La montée de puissance de Juraj Slafkovsky
  • L'importance de Samuel Blais et le retour attendu de Kaiden Guhle;
  • Il risque de manquer de chaises au retour des blessés;
  • L'acquisition de Phillip Danault qui excelle aux mises en jeu (59,8 %);
  • Les limites de Brendan Gallagher;
  • Les Canadiens ont bien fait d'envoyer Samuel Montembeault à Laval;
  • On poursuit le ménage à trois?
  • Anze Kopitar (Kings), cible potentielle d'un échange?

