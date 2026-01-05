Dix points en sept matchs

Le Tricolore a connu une fin d'année du tonnerre en 2025, amassant 10 points sur une possibilité de 14 lors de ses sept dernières rencontres.
Écoutez l'analyste et commentateur Tony Marinaro à ce sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens n'ont pas volé leurs dix points points en sept matchs;
- La montée de puissance de Juraj Slafkovsky
- L'importance de Samuel Blais et le retour attendu de Kaiden Guhle;
- Il risque de manquer de chaises au retour des blessés;
- L'acquisition de Phillip Danault qui excelle aux mises en jeu (59,8 %);
- Les limites de Brendan Gallagher;
- Les Canadiens ont bien fait d'envoyer Samuel Montembeault à Laval;
- On poursuit le ménage à trois?
- Anze Kopitar (Kings), cible potentielle d'un échange?