Politique fédérale
Intervention au Venezuela

«Le vrai défi avec Donald Trump, c’est son incapacité à agir de façon normale»

par 98.5

0:00
8:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 janvier 2026 17:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Le vrai défi avec Donald Trump, c’est son incapacité à agir de façon normale»
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dimitri Soudas revient sur l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela et sur son impact sur la politique canadienne ainsi que sur celle des autres alliés américains.

Écoutez à ce sujet Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin, lundi, au Québec maintenant.

«Et c’est ça le problème avec Donald Trump : l’hyperbole, le fait qu’il menace des pays comme le Groenland ou le Canada, et qu’il affirme que le Canada pourrait devenir le 51ᵉ État. Ça le décrédibilise, même lorsqu’il pose certains gestes qui sont défendables. Le vrai défi avec Donald Trump, c’est son incapacité à agir de façon normale.»

Dimitri Soudas

Autre sujet abordé:

  • Maintenant que les États-Unis interviennent au Venezuela, l’industrie pétrolière canadienne pourrait-elle perdre des plumes ?

