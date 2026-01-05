Intervention au Venezuela

Dimitri Soudas revient sur l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela et sur son impact sur la politique canadienne ainsi que sur celle des autres alliés américains.
Écoutez à ce sujet Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin, lundi, au Québec maintenant.
«Et c’est ça le problème avec Donald Trump : l’hyperbole, le fait qu’il menace des pays comme le Groenland ou le Canada, et qu’il affirme que le Canada pourrait devenir le 51ᵉ État. Ça le décrédibilise, même lorsqu’il pose certains gestes qui sont défendables. Le vrai défi avec Donald Trump, c’est son incapacité à agir de façon normale.»
Autre sujet abordé:
- Maintenant que les États-Unis interviennent au Venezuela, l’industrie pétrolière canadienne pourrait-elle perdre des plumes ?