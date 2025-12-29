Fin d'année politique

Les libéraux et les conservateurs fédéraux sont au coude-à-coude, révèle un sondage de la firme Liaison Stratégie

Le Parti conservateur du Canada, dirigé par Pierre Poilievre, voit donc ses intentions de vote augmenter, malgré la forte impopularité de son chef, explique la chroniqueuse Catherine Lévesque.

