Politique fédérale
Fin d'année politique

Les libéraux et les conservateurs fédéraux au coude-à-coude

par 98.5

0:00
7:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 décembre 2025 17:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
Les libéraux et les conservateurs fédéraux au coude-à-coude
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Les libéraux et les conservateurs fédéraux sont au coude-à-coude, révèle un sondage de la firme Liaison Stratégie 

Le Parti conservateur du Canada, dirigé par Pierre Poilievre, voit donc ses intentions de vote augmenter, malgré la forte impopularité de son chef, explique la chroniqueuse Catherine Lévesque.

Écoutez la chronique de politique fédérale de Catherine Lévesque à l'émission Le Québec maintenant animé par Jean-Sébastien Hammal.

 «Si une élection avait lieu demain matin, les libéraux perdraient environ quinze sièges. Bon, ils formeraient quand même le gouvernement, ce serait un gouvernement minoritaire, mais ils pourraient perdre des plumes, notamment au Québec et en Colombie-Britannique, entre autres.»

Catherine Lévesque

