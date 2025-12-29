Fin d'année politique

Les libéraux et les conservateurs fédéraux sont au coude-à-coude, révèle un sondage de la firme Liaison Stratégie
Le Parti conservateur du Canada, dirigé par Pierre Poilievre, voit donc ses intentions de vote augmenter, malgré la forte impopularité de son chef, explique la chroniqueuse Catherine Lévesque.
«Si une élection avait lieu demain matin, les libéraux perdraient environ quinze sièges. Bon, ils formeraient quand même le gouvernement, ce serait un gouvernement minoritaire, mais ils pourraient perdre des plumes, notamment au Québec et en Colombie-Britannique, entre autres.»