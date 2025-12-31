 Aller au contenu
Politique fédérale
Bilan politique 2025

Mark Carney : «C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire»

par 98.5

0:00
7:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 décembre 2025 17:34

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Mark Carney : «C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire»
L'année 2025 s'est avérée particulièrement marquée par l'arrivée de Mark Carney à la tête du parti libéral du Canada et première ministre du pays. / Riley Smith / La Presse canadienne

L'année 2025 s'est avérée particulièrement marquée par l'arrivée de Mark Carney à la tête du parti libéral du Canada et première ministre du pays. 

Quels moments se sont avérés les plus marquants? 

Écoutez Catherine Lévesque en faire le bilan lors de sa chronique politique mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

«Avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique quand même, c'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire.  D'autant plus que tous ces ministres, c'est pas mal les mêmes. Mais bon, je pense qu'en 2026, on va peut-être voir des changements.»

Catherine Lévesque

Aussi dans ce segment : 

  • Bilan 2025 du NPD

