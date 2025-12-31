Bilan politique 2025

L'année 2025 s'est avérée particulièrement marquée par l'arrivée de Mark Carney à la tête du parti libéral du Canada et première ministre du pays.

Quels moments se sont avérés les plus marquants?

Écoutez Catherine Lévesque en faire le bilan lors de sa chronique politique mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.