Hockey
Ménage à trois dans les buts

Quel sera le choix de gardien des Canadiens pour le reste de la saison?

Le Québec maintenant

le 6 janvier 2026 15:18

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire

Quel sera le choix de gardien des Canadiens pour le reste de la saison?
Martin McGuire / Cogeco Média

Après un voyage des Fêtes fructueux, la direction des Canadiens de Montréal a fait son bilan de mi-saison mardi.

Kent Hughes a fait plusieurs commentaires au sujet des trois gardiens qui se partagent le filet depuis le mois de décembre. L’équipe souhaitait que Samuel Montembeault se retrouve et stabilise son jeu avec le Rocket de Laval, ce qui est chose faite, si l’on se base sur les performances qu’il a livrées pendant le temps des Fêtes.

Pour un gardien de 21 ans, Jacob Fowler adopte une attitude qui plaît énormément à la direction du Tricolore, un comportement qui pourrait lui permettre de garder une place au sein de l'équipe.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les stations du réseau Cogeco, ainsi que le chroniqueur sportif Louis Jean, revenir sur ce bilan, mardi, au Québec maintenant.

Selon Martin McGuire, Jakub Dobeš pourrait être le gardien que les Canadiens pourraient céder à la Ligue américaine.

«La façon dont Fowler rebondit au niveau de son attitude, comment il répond à leurs questions et comment il répond avec les performances... Les performances me laissent croire que s'il y en a un qui s'en va dans la Ligue américaine à court terme, ce n'est peut-être pas lui. Dobeš est le seul gardien qu'on peut céder à la Ligue américaine sans être obligé de le placer au ballottage.»

Martin McGuire

