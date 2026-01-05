Pour les plus jeunes enfants

 Aller au contenu
«Le vouvoiement crée une difficulté supplémentaire» -Maryse Rondeau

Le Québec maintenant

le 5 janvier 2026 17:16

Philippe Cantin
«Le vouvoiement crée une difficulté supplémentaire» -Maryse Rondeau
À leur retour à l’école cette semaine, les élèves allant de la maternelle au 5e secondaire devront vouvoyer leurs profs et autres membres du personnel scolaire.

Comment tout ça va s’inscrire dans la réalité?

Écoutez Maryse Rondeau, présidente de l'Association d’éducation préscolaire du Québec, à ce sujet, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

La présidente critique la nouvelle règle imposant le vouvoiement des professeurs par tous les élèves, y compris en maternelle.

«C'est plutôt une mauvaise idée pour ce qui est de l'éducation préscolaire, c'est-à-dire, les enfants de la maternelle quatre ans et cinq ans. Le vouvoiement crée en fin de compte une difficulté supplémentaire. [...] Tous n'arrivent pas avec la même base. Et puis plusieurs ont des difficultés avec l'intégration des pronoms comme le je, même le tu, ils... Donc, certains enfants parlent à la troisième personne. Alors, déjà de leur faire intégrer ça, ce n'est pas nécessairement une tâche facile.»

Maryse Rondeau

