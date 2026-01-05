Pour les plus jeunes enfants

À leur retour à l’école cette semaine, les élèves allant de la maternelle au 5e secondaire devront vouvoyer leurs profs et autres membres du personnel scolaire.

Comment tout ça va s’inscrire dans la réalité?

Écoutez Maryse Rondeau, présidente de l'Association d’éducation préscolaire du Québec, à ce sujet, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

La présidente critique la nouvelle règle imposant le vouvoiement des professeurs par tous les élèves, y compris en maternelle.