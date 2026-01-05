Sur les proches aidants en santé mentale

Paul Arcand et Monic Néron présentent la série documentaire Je suis là qui explore le quotidien de familles confrontées à la maladie mentale, notamment à travers des témoignages intimes et un accès rare à des lieux comme l’Institut Pinel.

La série aborde notamment les défis liés à la loi P-38, qui régit la protection des personnes dont l’état mental présente un danger, ainsi que la stigmatisation et l’isolement des aidants.

La série documentaire sera présentée à partir du 8 janvier sur Télé-Québec.

Écoutez Paul Arcand présenter Je suis là, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin, lundi, au Québec maintenant.