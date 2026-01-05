Sur les proches aidants en santé mentale

Paul Arcand et Monic Néron présentent la série documentaire Je suis là qui explore le quotidien de familles confrontées à la maladie mentale, notamment à travers des témoignages intimes et un accès rare à des lieux comme l’Institut Pinel.
La série aborde notamment les défis liés à la loi P-38, qui régit la protection des personnes dont l’état mental présente un danger, ainsi que la stigmatisation et l’isolement des aidants.
La série documentaire sera présentée à partir du 8 janvier sur Télé-Québec.
Écoutez Paul Arcand présenter Je suis là, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin, lundi, au Québec maintenant.
« Il y a deux objectifs qui sont importants, et c’est ce qui a motivé Monic [Néron] et moi à faire ça. Le premier, c’est de donner la parole à ces gens-là. [...] Ces gens se sentent seuls, isolés, remettent souvent en question leurs propres choix de carrière. Il y a des déchirements : "Est-ce que je continue à l’aider malgré tout ça ?" Ces personnes se sentent peu écoutées, peu entendues. L’objectif aussi, c’est de leur dire : "Hé, vous n’êtes pas seuls à vivre ça, et on va vous le montrer." »