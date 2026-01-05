Hockey Canada

Il n'y a aucun Québécois au sein de l'équipe nationale de hockey du Canada qui prendra part aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Et il n'y a que Caleb Desnoyers qui jouait au sein de l'équipe nationale junior.
Pourquoi?
Écoutez la discussion à ce sujet entre Philippe Cantin, le chroniqueur sportif Louis Jean et la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- La dilution du talent;
- La structure fragmentée de Hockey Québec (14 associations);
- L’influence du facteur financier;
- La baisse de participation des jeunes et la concurrence d’autres sports.