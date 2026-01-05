Le droit international sous Donald Trump

L'intervention militaire unilatérale des États-Unis au Venezuela suscite de vives inquiétudes chez Bob Rae, qui y voit une menace directe pour les principes de souveraineté et de démocratie.
Selon l'ancien ambassadeur, cette action pourrait non seulement déstabiliser la région, mais aussi inciter d'autres superpuissances à faire de même.
Écoutez l'ex-diplomate et élu fédéral se confier, lundi, au Québec maintenant.
«C'est troublant, il faut le dire très clairement [...] Ça prend une direction qui est vraiment dangereuse et qui donne aussi la justification aux Russes et aux Chinois de faire la même chose. Et ça, c'est pourquoi c'est tellement problématique.»