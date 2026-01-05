Boudé par les Américains pour les J.O. de Milan

En date du 5 janvier, Lane Hutson affiche une fiche de 42 points en autant de matchs, ce qui le place au troisième rang des pointeurs chez les défenseurs de la LNH.
Malgré tout, Hutson a été ignoré par les Américains pour les prochains Jeux d’hiver, qui se dérouleront à Milan-Cortina en février.
Écoutez le chroniqueur Louis Jean résumer l'actualité sportive au micro de Philippe Cantin, lundi.
«Le principal problème avec Lane Hutson, c’est son âge [...] Il sera des prochains Jeux, avec probablement une lettre sur son chandail...»
Autres sujets abordés :
- Samuel Montembeault reprend du poil de la bête;
- La domination de Marie-Philip Poulin dans le hockey féminin.