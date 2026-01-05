Boudé par les Américains pour les J.O. de Milan

En date du 5 janvier, Lane Hutson affiche une fiche de 42 points en autant de matchs, ce qui le place au troisième rang des pointeurs chez les défenseurs de la LNH.

Malgré tout, Hutson a été ignoré par les Américains pour les prochains Jeux d’hiver, qui se dérouleront à Milan-Cortina en février.

