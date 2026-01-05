 Aller au contenu
Politique internationale
Intervention américaine au Venezuela

«Le petit vernis de droit international est en train de disparaître»

par 98.5

0:00
6:40

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 janvier 2026 15:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le petit vernis de droit international est en train de disparaître»
Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores comparaissent devant le tribunal fédéral de Manhattan avec leurs avocats de la défense, Mark Donnelly. / (Elizabeth Williams via AP)

L'opération militaire américaine «Absolute Resolve», lancée au Venezuela le weekend du 3 janvier 2026, soulève des questions fondamentales sur l'avenir de l'ordre mondial.

Selon plusieurs spécialistes, cette action unilatérale menée par l'administration Trump, sans résolution de l'ONU ni consultation des alliés, marque un recul brutal vers «l'âge de pierre» diplomatique, où seule la puissance militaire dicte la conduite des États.

Écoutez Me Philippe Larochelle, avocat en droit international, faire le point sur la situation , lundi, au Québec maintenant

«Le petit vernis de droit international qu'on avait réussi à construire depuis, en particulier la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est en train de disparaître complètement. Donc ça va être au plus fort [...] Ça va vraiment être une dégradation marquée de la situation partout sur la Terre.»

Philippe Larochelle

Vous aimerez aussi

«Il faut que Chrystia Freeland démissionne» -Nathalie Normandeau
La commission
«Il faut que Chrystia Freeland démissionne» -Nathalie Normandeau
0:00
0:55
Pétrole, corruption et papier de toilette: l'anatomie du fiasco vénézuélien
Lagacé le matin
Pétrole, corruption et papier de toilette: l'anatomie du fiasco vénézuélien
0:00
6:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les Critics Choice Awards: un baromètre pour les Oscars?
Rattrapage
Saison des galas
Les Critics Choice Awards: un baromètre pour les Oscars?
«Même au sein du camp MAGA, on sent un mécontentement»
Rattrapage
La capture de Maduro divise la classe politique
«Même au sein du camp MAGA, on sent un mécontentement»
Le constructeur chinois BYD dépasse Tesla
Rattrapage
Constructeur voiture électrique
Le constructeur chinois BYD dépasse Tesla
Quelle place l'IA prendra-t-elle sur le marché du travail en 2026?
Rattrapage
Chronique économie
Quelle place l'IA prendra-t-elle sur le marché du travail en 2026?
Nouveau maire de New York: «Mamdani a déjà signé des décrets»
Rattrapage
Gouvernance de la gauche
Nouveau maire de New York: «Mamdani a déjà signé des décrets»
La lune de miel de Mark Carney tire-t-elle à sa fin?
Rattrapage
Politique fédérale
La lune de miel de Mark Carney tire-t-elle à sa fin?
Élections 2026: «Le téléphone sonne probablement moins à la CAQ»
Rattrapage
Défis des politiciens cette année
Élections 2026: «Le téléphone sonne probablement moins à la CAQ»
Le ville de Milan sera-t-elle prête à accueillir les Jeux d'hiver 2026?
Rattrapage
Au mois de février
Le ville de Milan sera-t-elle prête à accueillir les Jeux d'hiver 2026?
«Les Hauts de Hurle-Vent»: le film brise-coeur de la Saint-Valentin
Rattrapage
Films à venir en 2026
«Les Hauts de Hurle-Vent»: le film brise-coeur de la Saint-Valentin
Les feux de Bengale peuvent facilement atteindre 1000 à 1200 degrés Celcius
Rattrapage
Incendie en Suisse
Les feux de Bengale peuvent facilement atteindre 1000 à 1200 degrés Celcius
Feux de Bangale: «J'ai toujours pensé que c'était illégal»
Rattrapage
Incendie meurtrier en Suisse
Feux de Bangale: «J'ai toujours pensé que c'était illégal»
Les annonces Facebook pour donner ses animaux de compagnies se multiplient
Rattrapage
«Une situation triste chaque année»
Les annonces Facebook pour donner ses animaux de compagnies se multiplient
«Sans être une soirée parfaite, je vous dirais que le défi a été relevé»
Rattrapage
Bye Bye 2025
«Sans être une soirée parfaite, je vous dirais que le défi a été relevé»
Tarifs sur les armoires de cuisine reportés: «On n’arrête pas le combat entamé»
Rattrapage
Guerre économique
Tarifs sur les armoires de cuisine reportés: «On n’arrête pas le combat entamé»