Intervention américaine au Venezuela

L'opération militaire américaine «Absolute Resolve», lancée au Venezuela le weekend du 3 janvier 2026, soulève des questions fondamentales sur l'avenir de l'ordre mondial.

Selon plusieurs spécialistes, cette action unilatérale menée par l'administration Trump, sans résolution de l'ONU ni consultation des alliés, marque un recul brutal vers «l'âge de pierre» diplomatique, où seule la puissance militaire dicte la conduite des États.

Écoutez Me Philippe Larochelle, avocat en droit international, faire le point sur la situation , lundi, au Québec maintenant.