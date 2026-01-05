La saison des galas bat son plein et les Critics Choice Awards ont pris une importance inattendue cette année en devançant les Golden Globes au calendrier.

Ce gala, qui regroupe environ 500 journalistes et critiques américains offre une «aura» particulière aux gagnants avant le début des votes pour les Oscars. B

Bien que les Golden Globes demeurent le véritable lancement de la campagne électorale hollywoodienne, les honneurs récoltés par Timothée Chalamet (Marty Supreme) et Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) les placent déjà comme des favoris.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud et la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter du gala des Critics Choice Awards, lundi.