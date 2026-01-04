 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Des statistiques qui parlent : la LNH plus offensive que jamais

Le hockey des Canadiens

le 4 janvier 2026 15:11

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire
Des statistiques qui parlent : la LNH plus offensive que jamais
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

La Ligue nationale devient un circuit de plus en plus axé sur l'offensive, comme le témoignent les statistiques des gardiens de but cette saison. 

«C'est la première fois que beaucoup de gardiens de but sont sous la barre des 900 en pourcentage d'efficacité. Il n'y a plus de moyenne de 1,9 comme à l'époque de Martin Brodeur»

«Il s'est marqué, en moyenne, par deux équipes qui s'opposent pendant un match, 6,2 buts par match. C'est la cinquième année consécutive qu'on a plus de six buts marqués en moyenne», ajoute Martin McGuire.

Selon les animateurs, cette réalité contribue à l'expérience des partisans, qui paient des billets à gros prix pour assister à plusieurs buts. Un objectif atteint pour Garry Bettman.

Écoutez le premier entracte de la rencontre entre les Canadiens et les Stars, dimanche du côté de Dallas, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.

