Blanchit face aux Blues

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens contre les Blues samedi soir.
Les déclarations de l'entraineur Martin St-Louis, Phillip Danault et de Mike Matheson:
- «C'est le manque d'exécution. Tu cours après la game. Tu ne marques pas en avantage numérique. L'autre gardien arrête tout. Tu sais, c'est des game comme ça.» -Martin St-Louis;
- «On jouait de la bonne façon, mais leur gardien a eu le dessus» - Phillip Danault;
- Matheson sur la mise en échec de Brad Marchand à son égard: «La ligue a pris sa décision, puis ça ne va rien changer d'en parler»;
- «Notre départ n'était pas parfait, mais on a généré beaucoup de chance. Je pense qu'il y avait des opportunités de marquer. Ce n'était pas notre soirée.» - Mike Matheson.
Écoutez les échos de vestiaire, en après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Blues, samedi, avec Martin McGuire.