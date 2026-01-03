 Aller au contenu
Blanchit face aux Blues

«On a eu un déclic en deuxième, mais on n'a pas été capable de marquer»

Le hockey des Canadiens

le 3 janvier 2026 19:24

Martin McGuire
Dany Dubé
Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens contre les Blues samedi soir.

Les déclarations de l'entraineur Martin St-Louis, Phillip Danault et de Mike Matheson:

  • «C'est le manque d'exécution. Tu cours après la game. Tu ne marques pas en avantage numérique. L'autre gardien arrête tout. Tu sais, c'est des game comme ça.» -Martin St-Louis;
  • «On jouait de la bonne façon, mais leur gardien a eu le dessus» - Phillip Danault;
  • Matheson sur la mise en échec de Brad Marchand à son égard: «La ligue a pris sa décision, puis ça ne va rien changer d'en parler»;
  • «Notre départ n'était pas parfait, mais on a généré beaucoup de chance. Je pense qu'il y avait des opportunités de marquer. Ce n'était pas notre soirée.» - Mike Matheson.

Écoutez les échos de vestiaire, en après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Blues, samedi, avec Martin McGuire.

