Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputent leur premier match de 2026 jeudi soir alors qu’ils rendent visite aux Hurricanes de la Caroline du côté de Raleigh.

Les troupes de Marin St-Louis tenteront d'obtenir leur première victoire de 2026, mais les Canadiens ont beaucoup de difficultés en Caroline comme le démontre leur fiche de 3-17-1. La dernière victoire du CH au Lenovo Arena remonte à la saison 2016.

Nommé recrue du mois de décembre dans la Ligue nationale, Ivan Demidov ne semble pas être affecté par la fatigue à l'approche de la mi-saison.

Finalement, le capitaine Nick Suzuki disputera un premier match depuis sa confirmation dans l'alignement d'Équipe Canada pour les Jeux olympiques de Milan.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Canadiens et les Hurricanes, jeudi, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.