 Aller au contenu
Sports
Ajout de deux équipes

LNAH: moins de bagarres et plus de talent

par 98.5

0:00
6:17

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 janvier 2026 21:12

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
LNAH: moins de bagarres et plus de talent
Jean-François Baril / Cogeco Média

Avec l'ajout de deux équipes, le Bataillon de St-Hyacinthe et le National de Québec, au cours des dernières années, la Ligue nord-amécriaine de hockey tente de se renouveler.

Écoutez Dominic Savard, copropriétaire du National de Québec, discuter de ce vent de renouveau dans la LNAH, vendredi, au micro de Jean-François Baril.

Étant une ligue connue historiquement pour ses bagarres et son jeu robuste, la LNAH mise maintenant sur beaucoup de talents à travers la ligue pour offrir un bon spectacle.

«Depuis quelques années, on a des joueurs de plus en plus talentueux, des anciens joueurs professionnels de plusieurs ligues, même des anciens de la Ligue nationale, qui joue présentement dans la Ligue nord-américaine. Donc, le produit est en train de se raffiner. Et puis, on assiste quand même à du beau jeu, des belles rencontres. Depuis quelques années, ça s'est amélioré au niveau de la vitesse d'exécution.»

Dominic Savard

Vous aimerez aussi

La Victoire s'incline malgré un bel effort
Les amateurs de sports
La Victoire s'incline malgré un bel effort
0:00
5:24
Un autre espoir québécois choisi les États-Unis
Les amateurs de sports
Un autre espoir québécois choisi les États-Unis
0:00
10:09

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Les États-Unis délaissent les cinq meilleurs marqueurs américains
Rattrapage
Alignement pour les Jeux olympiques
Les États-Unis délaissent les cinq meilleurs marqueurs américains
Le Canada tentera d'éviter que l'histoire se répète en quart
Rattrapage
Mondial junior
Le Canada tentera d'éviter que l'histoire se répète en quart
La Victoire s'incline malgré un bel effort
Rattrapage
Troisième défaite consécutive
La Victoire s'incline malgré un bel effort
Un autre espoir québécois choisi les États-Unis
Rattrapage
L'exil se poursuit
Un autre espoir québécois choisi les États-Unis
2026: une année chargée en événements sportifs d'envergures
Rattrapage
De grandes compétitions à venir
2026: une année chargée en événements sportifs d'envergures
Une classique hivernale sous le chaud soleil de la Floride
Rattrapage
Match Panthers-Rangers
Une classique hivernale sous le chaud soleil de la Floride
«Les Panthers, c'est une équipe dont on ne s'attendait vraiment à rien»
Rattrapage
Dernière fin de semaine dans la NFL
«Les Panthers, c'est une équipe dont on ne s'attendait vraiment à rien»
Une fin de semaine chargée pour conclure le voyage sur la route
Rattrapage
Deux matchs en deux soirs
Une fin de semaine chargée pour conclure le voyage sur la route
Les événements spectacles, les Celtics et les paris sportifs
Rattrapage
La valeur du sport
Les événements spectacles, les Celtics et les paris sportifs
Des triomphes pour les Steelers, les Patriots et les Jaguars
Rattrapage
NFL
Des triomphes pour les Steelers, les Patriots et les Jaguars
«Ça ne serait pas méchant que Dobes fasse un petit séjour à Laval»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Ça ne serait pas méchant que Dobes fasse un petit séjour à Laval»
«Si les séries commencent demain, je mets Fowler devant le filet» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Si les séries commencent demain, je mets Fowler devant le filet» -José Théodore
Tirs de barrage: «Pourquoi le Canadien met toujours Nick Suzuki?» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Tirs de barrage: «Pourquoi le Canadien met toujours Nick Suzuki?» -Tony Marinaro
Avec qui Phillip Danault va-t-il jouer?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Avec qui Phillip Danault va-t-il jouer?