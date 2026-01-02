Avec l'ajout de deux équipes, le Bataillon de St-Hyacinthe et le National de Québec, au cours des dernières années, la Ligue nord-amécriaine de hockey tente de se renouveler.
Écoutez Dominic Savard, copropriétaire du National de Québec, discuter de ce vent de renouveau dans la LNAH, vendredi, au micro de Jean-François Baril.
Étant une ligue connue historiquement pour ses bagarres et son jeu robuste, la LNAH mise maintenant sur beaucoup de talents à travers la ligue pour offrir un bon spectacle.
«Depuis quelques années, on a des joueurs de plus en plus talentueux, des anciens joueurs professionnels de plusieurs ligues, même des anciens de la Ligue nationale, qui joue présentement dans la Ligue nord-américaine. Donc, le produit est en train de se raffiner. Et puis, on assiste quand même à du beau jeu, des belles rencontres. Depuis quelques années, ça s'est amélioré au niveau de la vitesse d'exécution.»