Avec l'ajout de deux équipes, le Bataillon de St-Hyacinthe et le National de Québec, au cours des dernières années, la Ligue nord-amécriaine de hockey tente de se renouveler.

Écoutez Dominic Savard, copropriétaire du National de Québec, discuter de ce vent de renouveau dans la LNAH, vendredi, au micro de Jean-François Baril.

Étant une ligue connue historiquement pour ses bagarres et son jeu robuste, la LNAH mise maintenant sur beaucoup de talents à travers la ligue pour offrir un bon spectacle.