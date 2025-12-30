 Aller au contenu
Le hockey des Canadiens

«C'est le temps de mettre fin à ce roman-savon Samuel Montembeault»

le 30 décembre 2025 19:49

En direct de Sunrise, les Canadiens de Montréal entament leur 39e match de la saison face aux Panthers de la Floride avec l’objectif de consolider leur troisième place dans la division Atlantique.

Ce duel marque le retour devant le filet de Samuel Montembeault, absent depuis le 2 décembre.

Pour redynamiser l’attaque, Martin St-Louis insère Alexandre Texier sur le premier trio aux côtés de Suzuki et Caufield.

Avant la rencontre, les Panthers célèbrent le 1 000e point en carrière de Brad Marchand, qui cite l’entraîneur montréalais comme son idole d’enfance.

Malgré la fatigue des Panthers, Montréal s’attend à un test physique exigeant.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Canadiens et les Panthers, mardi, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville. 

«Mon idole d'enfance est derrière le banc du Canadien. Et pour moi, c'est important ce soir que ça se fasse devant mon idole.»

Brad Marchand

