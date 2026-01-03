 Aller au contenu
Capture et exfiltration de Nicolás Maduro

«Ça a l'air d'un scénario hollywoodien, exactement ce que les Américains aiment»

Guillaume Lavoie
Jean-François Baril
Les États-Unis ont procédé à la capture et l'exfiltration de Nicolas Maduro, président du Venezuela, et de son épouse, sans révéler leur localisation. / Ariana Cubillos / The Associated Press

Les États-Unis ont procédé à la capture et l'exfiltration de Nicolas Maduro, président du Venezuela, et de son épouse, sans révéler leur localisation. Un événement digne des grands films hollywoodiens.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Jean-François Baril.

«Bien des gens vont se dire : qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Parce qu'au moment où on se parle, tout a l'air d'un scénario hollywoodien, exactement ce que les Américains aiment ! C'est-à-dire une intervention chirurgicale limitée dans le temps, avec des objectifs clairs et des résultats probants. Trump va avoir l'air d'un héros à court terme si c'est comme ça que l'histoire se termine. Mais s'il y a plus de chaos au Venezuela, s'il faut que les États-Unis y retournent après. Là, on commence à tomber dans des scénarios de bras dans le tordeur.»

Guillaume Lavoie

