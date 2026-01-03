Capture et exfiltration de Nicolás Maduro

Les États-Unis ont procédé à la capture et l'exfiltration de Nicolas Maduro, président du Venezuela, et de son épouse, sans révéler leur localisation. Un événement digne des grands films hollywoodiens.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Bien des gens vont se dire : qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Parce qu'au moment où on se parle, tout a l'air d'un scénario hollywoodien, exactement ce que les Américains aiment ! C'est-à-dire une intervention chirurgicale limitée dans le temps, avec des objectifs clairs et des résultats probants. Trump va avoir l'air d'un héros à court terme si c'est comme ça que l'histoire se termine. Mais s'il y a plus de chaos au Venezuela, s'il faut que les États-Unis y retournent après. Là, on commence à tomber dans des scénarios de bras dans le tordeur.»