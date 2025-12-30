Le hockey des Canadiens

Les Canadiens s'approchent à un point du premier rang de la division Atlantique, grâce à une victoire 3-2 en prolongation sur les Panthers de la Floride.

Après une période difficile et un passage par la Ligue américaine, Samuel Montembeault a effectué un retour remarqué en bloquant 28 tirs contre son ancienne équipe.

Menés 2-0 en troisième période, les Canadiens n'ont jamais abandonné.

Cole Caufield a d'abord réduit l'écart, avant que le capitaine Nick Suzuki ne force la prolongation en fin de match.

Ce même Suzuki a scellé l'issue de la rencontre en avantage numérique lors du temps supplémentaire, offrant une victoire de caractère de 3-2 à une équipe montréalaise soudée derrière son gardien.

Écoutez les entrevues avec Samuel Montembeault et Martin St-Louis, en après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Panthers, mardi, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.