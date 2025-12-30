Le hockey des Canadiens

Les Canadiens s'approchent à un point du premier rang de la division Atlantique, grâce à une victoire 3-2 en prolongation sur les Panthers de la Floride.
Après une période difficile et un passage par la Ligue américaine, Samuel Montembeault a effectué un retour remarqué en bloquant 28 tirs contre son ancienne équipe.
Menés 2-0 en troisième période, les Canadiens n'ont jamais abandonné.
Cole Caufield a d'abord réduit l'écart, avant que le capitaine Nick Suzuki ne force la prolongation en fin de match.
Ce même Suzuki a scellé l'issue de la rencontre en avantage numérique lors du temps supplémentaire, offrant une victoire de caractère de 3-2 à une équipe montréalaise soudée derrière son gardien.
Écoutez les entrevues avec Samuel Montembeault et Martin St-Louis, en après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Panthers, mardi, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.
«C’est spécial de revenir ici, dans l’aréna où j’ai été repêché. À 2-0, il ne restait plus beaucoup de temps, mais les gars ont réussi à se battre jusqu’à la fin. C’est le fun de voir tout le soutien des coéquipiers après le match.»
«Dans la vie, tu peux faire des excuses ou du progrès, mais pas les deux. Samuel a choisi de faire du progrès. Il est allé jouer deux matchs en bas pour se rebâtir et il a été très calme ce soir.»