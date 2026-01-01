Le hockey des Canadiens

Nikolaj Ehlers a donné le ton dans le match avec un but important alors que son équipe tirait de l'arrière par deux buts. Le Danois, qui a signé avec les Hurricanes au courant de l'été, se livre sur son adaptation au marché de la Caroline, lui qui a passé sa carrière avec les Jets de Winnipeg.

Celui qui complète le premier trio des Canes en compagnie de Sebastian Aho et d'Andrei Svechnikov a louangé ses coéquipiers pour leur accueil.

À l'approche de la mi-saison, l'allier gauche souhaite mettre les bouchers doubles.

Écoutez le premier entracte du match Canadiens-Hurricanes, dimanche soir, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.