Hockey
Le hockey des Canadiens

L'adaptation de Nikolaj Ehlers en Caroline

par 98.5

0:00
9:51

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 1 janvier 2026 20:08

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire
L'adaptation de Nikolaj Ehlers en Caroline
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Nikolaj Ehlers a donné le ton dans le match avec un but important alors que son équipe tirait de l'arrière par deux buts. Le Danois, qui a signé avec les Hurricanes au courant de l'été, se livre sur son adaptation au marché de la Caroline, lui qui a passé sa carrière avec les Jets de Winnipeg.

Celui qui complète le premier trio des Canes en compagnie de Sebastian Aho et d'Andrei Svechnikov a louangé ses coéquipiers pour leur accueil.

À l'approche de la mi-saison, l'allier gauche souhaite mettre les bouchers doubles.

Écoutez le premier entracte du match Canadiens-Hurricanes, dimanche soir, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.

Autres sujets abordés

  • Performances de Jakob Dobes en première période;
  • Ailleurs dans la Ligue nationale.

