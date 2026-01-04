 Aller au contenu
Deux victoires en deux départs

«Ça fait du bien d'avoir de l'action» -Samuel Montembeault

le 4 janvier 2026 17:42

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire
«Ça fait du bien d'avoir de l'action» -Samuel Montembeault
Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Stars, dimanche après-midi.

Les déclarations de l'entraineur Martin St-Louis, Phillip Danault, et Samuel Montembeault:

  • Phillip Danault sur les performances de l'équipe sur la route: «Je pense que ça en dit long sur notre équipe. Dès que je suis arrivé, j'ai vu le potentiel qu'on a offensivement.»
  • «Ça fait du bien. Avant le début du voyage, ça  faisait un mois à peu près que je n'avais pas joué. Donc, c'est le fun d'avoir de l'action.» -Samuel Montembeault
  • «Les trois gardiens jouent bien en ce moment, donc  la rotation va bien. Ce n'est pas la première fois que je suis dans une situation comme ça. Donc, je sais à quoi m'attendre.» -Samuel Montembeault
  • Martin St-Louis sur les deux derniers départs de Samuel Montembeault: « Je pense que Monty a choisi de progresser.  Il est allé à la tâche, il a travaillé, puis il s'est super bien comporté ce soir et face aux Panthers.»

Écoutez les échos de vestiaire, en après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Blues, samedi, avec Martin McGuire.

