Deux victoires en deux départs

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Stars, dimanche après-midi.
Les déclarations de l'entraineur Martin St-Louis, Phillip Danault, et Samuel Montembeault:
- Phillip Danault sur les performances de l'équipe sur la route: «Je pense que ça en dit long sur notre équipe. Dès que je suis arrivé, j'ai vu le potentiel qu'on a offensivement.»
- «Ça fait du bien. Avant le début du voyage, ça faisait un mois à peu près que je n'avais pas joué. Donc, c'est le fun d'avoir de l'action.» -Samuel Montembeault
- «Les trois gardiens jouent bien en ce moment, donc la rotation va bien. Ce n'est pas la première fois que je suis dans une situation comme ça. Donc, je sais à quoi m'attendre.» -Samuel Montembeault
- Martin St-Louis sur les deux derniers départs de Samuel Montembeault: « Je pense que Monty a choisi de progresser. Il est allé à la tâche, il a travaillé, puis il s'est super bien comporté ce soir et face aux Panthers.»
Écoutez les échos de vestiaire, en après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Blues, samedi, avec Martin McGuire.