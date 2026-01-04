Deux victoires en deux départs

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Stars, dimanche après-midi.

Les déclarations de l'entraineur Martin St-Louis, Phillip Danault, et Samuel Montembeault:

Phillip Danault sur les performances de l'équipe sur la route: «Je pense que ça en dit long sur notre équipe. Dès que je suis arrivé, j'ai vu le potentiel qu'on a offensivement.»

«Ça fait du bien. Avant le début du voyage, ça faisait un mois à peu près que je n'avais pas joué. Donc, c'est le fun d'avoir de l'action.» -Samuel Montembeault

«Les trois gardiens jouent bien en ce moment, donc la rotation va bien. Ce n'est pas la première fois que je suis dans une situation comme ça. Donc, je sais à quoi m'attendre.» -Samuel Montembeault

Martin St-Louis sur les deux derniers départs de Samuel Montembeault: « Je pense que Monty a choisi de progresser. Il est allé à la tâche, il a travaillé, puis il s'est super bien comporté ce soir et face aux Panthers.»

Écoutez les échos de vestiaire, en après-match de la rencontre entre les Canadiens et les Blues, samedi, avec Martin McGuire.