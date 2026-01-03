Le hockey des Canadiens

Les Canadiens franchissent le cap de la mi-saison et Martin McGuire et Jérémie Rainville offrent leur analyse de la saison des Canadiens. Quels constats se dégagent à ce stade? Qu'est-ce que l'équipe doit changer pour s'assurer d'une place en séries au cours des prochains mois?
Écoutez le premier entracte du match Canadiens-Blues, samedi, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.
«On est au match numéro 41 pour le Canadien, je le rappelle. Troisième de leur division, 22 victoires, 12 défaites, six défaites en prolongation, 50 points. À pareille date l'année passée, on n'était pas là pantoute. C'était même pas proche.»
Autres sujets abordés
- La gestion des gardiens de but a teinté la saison jusqu'à présent;
- Comment se porte la brigade défensive des Canadiens?