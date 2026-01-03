Le hockey des Canadiens

Les Canadiens franchissent le cap de la mi-saison et Martin McGuire et Jérémie Rainville offrent leur analyse de la saison des Canadiens. Quels constats se dégagent à ce stade? Qu'est-ce que l'équipe doit changer pour s'assurer d'une place en séries au cours des prochains mois?

Écoutez le premier entracte du match Canadiens-Blues, samedi, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.