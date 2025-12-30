Le hockey des Canadiens

 Aller au contenu
Rétrospective 2025: Lane Hutson et Nick Suzuki propulsent le Tricolore

le 30 décembre 2025

Avec

Jérémie Rainville
Martin McGuire
Rétrospective 2025: Lane Hutson et Nick Suzuki propulsent le Tricolore
Après 20 minutes de jeu en Floride, c'est 0-0 entre les Canadiens et les Panthers. 

Lors du premier entrace, on analyse l’année 2025 qui a marqué un point tournant pour les Canadiens de Montréal, passant d’une phase de développement à une équipe compétitive capable de «tourner le coin». 

Sous la gouverne de Martin St-Louis, le club a accumulé 83 points sur l’année civile et a réintégré les séries éliminatoires, portés par une foule survoltée au Centre Bell.

Les performances de Nick Suzuki, véritable colonne vertébrale de l’attaque avec 95 points, et l’émergence spectaculaire de Lane Hutson, recrue de l’année, ont redéfini l'identité de l'équipe.

Cette dynamique positive, incluant la victoire historique à la Coupe des Quatre Nations, place Montréal au cœur de la planète hockey avant les Jeux olympiques de 2026.

Écoutez le premier entracte du match Canadiens-Panthers, mardi soir à Sunrise, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville. 

