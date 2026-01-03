 Aller au contenu
Le hockey des Canadiens

Remise des trophées de mi-saison à travers la LNH

par 98.5

0:00
49:18

Le hockey des Canadiens

le 3 janvier 2026 16:55

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Avec la moitié des matchs disputés, Martin McGuire et Jérémie Rainville profitent de l'occasion pour remettre les prix de mi-saison.

Plusieurs joueurs de l'Avalanche, qui connait une saison historique, font partie des lauréats choisis par les animateurs.

Écoutez l'avant-match de la rencontre Canadiens-Blues, samedi, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.

«Ils ont le meilleur pointeur, le meilleur buteur de la Ligue nationale avec Nathan MacKinnon. Ils ont le meilleur défenseur de la Ligue nationale avec Makar et ils ont les « plywood », comme on les appelle, devant le filet avec Wedgewood et Blackwood qui forment un des très très bon duo de la ligue.»

Martin McGuire

Autres sujets abordés

  • Mise à jour sur l'infirmerie du CH
  • Performances de l'Avalanche, des Sabres et des Maple Leafs

