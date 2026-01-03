Le hockey des Canadiens

Avec la moitié des matchs disputés, Martin McGuire et Jérémie Rainville profitent de l'occasion pour remettre les prix de mi-saison.
Plusieurs joueurs de l'Avalanche, qui connait une saison historique, font partie des lauréats choisis par les animateurs.
Écoutez l'avant-match de la rencontre Canadiens-Blues, samedi, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.
«Ils ont le meilleur pointeur, le meilleur buteur de la Ligue nationale avec Nathan MacKinnon. Ils ont le meilleur défenseur de la Ligue nationale avec Makar et ils ont les « plywood », comme on les appelle, devant le filet avec Wedgewood et Blackwood qui forment un des très très bon duo de la ligue.»
Autres sujets abordés
- Mise à jour sur l'infirmerie du CH
- Performances de l'Avalanche, des Sabres et des Maple Leafs
