Le hockey des Canadiens

Avec la moitié des matchs disputés, Martin McGuire et Jérémie Rainville profitent de l'occasion pour remettre les prix de mi-saison.

Plusieurs joueurs de l'Avalanche, qui connait une saison historique, font partie des lauréats choisis par les animateurs.

Écoutez l'avant-match de la rencontre Canadiens-Blues, samedi, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.