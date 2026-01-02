Deux matchs en deux soirs

Les Canadiens de Montréal ont bien entamé l'année 2026 avec une victoire de 7 à 5 face aux Hurricanes.

Le calendrier chargé qui attend le Tricolore dans les prochains jours a écourté les festivités du Nouvel An pour les joueurs qui doivent se préparer en vue d'une fin de semaine de deux matchs.

Quinze joueurs ont participé à un entrainement facultatif, vendredi matin.

L'entraineur Martin St-Louis a confirmé que Jacob Fowler sera devant la cage du Tricolore, samedi, face aux Blues.

Écoutez le descripteur Martin McGuire, et l'animateur Jérémie Rainville, discuter de l'actualité du CH, vendredi, aux Amateurs de sports.