Le hockey des Canadiens

Les Canadiens tenteront de terminer leur voyage du temps des fêtes sur une bonne note avant de retrouver ses partisans. Les troupes de Martin St-Louis affrontent les Stars de Dallas, dimanche.

Les unités spéciales des Stars pourraient faire mal aux Canadiens, eux qui possèdent l'un des meilleurs avantages numériques de la Ligue nationale en plus d'exceller à court d'un homme également.

Après une défaite frustrante de 2 à 0 face aux Blues la veille, l'entraineur Martin St-Louis à mis l'accent sur le manque d'exécution de son équipe dans ses commentaires d'après match. Les joueurs devront rebondir face à l'une des puissances de la Ligue nationale.

Mike Matheson, qui a raté les deux derniers matchs de l'équipe à la suite d'une mise en échec de Brad Marchand, a pris part au match de samedi contre les Blues. Le retour du vétéran défenseur s'est fait sentir au sein de la brigade défensive du CH.

De son côté, l'attaquant Zachary Bolduc cherche toujours ses repères au sein du troisième trio.

Écoutez l'avant-match de la rencontre Canadiens-Stars, dimanche, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.