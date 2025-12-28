Quatre buts en troisième période

Écoutez le sommaire de Martin McGuire de la défaite des Canadiens contre le Lightning et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «Bonne première période. On a eu des bonds malchanceux en deuxième»;
- «C'est un gros point. Je suis fier de comment on est allé le chercher. Ça aurait été le fun d'avoir le deuxième»;
- «J'ai aimé nos intentions ce soir. Tu n'auras pas de match parfait. On a fait beaucoup de bonnes choses»;
- Concernant la performance de Juraj Slavkovsky: «Je pense que la game ralentit pour lui [...] Ses lectures sont beaucoup plus claires, il utilise plus son corps et son tir. C'est le fun de le voir jouer comme ça»;