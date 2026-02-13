En ce vendredi qui précède la Saint-Valentin, le segment de Ça sent la coupe nous présente un ancien athlète et ancien joueur des Canadiens de Montréal qui a été fortement apprécié du public québécois.
Écoutez l'animateur Mario Langlois et Pierre Gervais partager l'épisode de cette semaine de Ça sent la coupe avec Steve Bégin.
Pour l'occasion, Pierre Gervais a sélectionné un vin rouge de Nicolas Grosbois, le Bourgueil Clos de la Henry, Monopole 2023.
Les sujets discutés
- L'ambiance unique des séries éliminatoires au Centre Bell;
- La fierté de jouer pour le Canadien de Montréal;
- Quelques mises en échec mémorables de Steve durant son séjour à Montréal;
- On parle sur les défis personnels de Bégin, notamment avec l'alcool;
- Steve se remémore l'échange qui l'a envoyé de Montréal à Dallas et surtout comment et où il l'a appris;
- Il n'en a jamais voulu à Guy Carbonneau;
- Le hockey féminin risque d'être dominé par les Américains durant une bonne décennie;
- Les grands crus et les piquettes de la semaine;
- Une engueulade entre Bégin et Kovalev;
- Son implication dans le projet Athlète-X axé sur la santé mentale des jeunes sportifs.
Source: Mario Langlois, Steve Bégin et Pierre Gervais/Cogeco Media