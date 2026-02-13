 Aller au contenu
«J'ai été chanceux: la foule criait mon nom» -Steve Bégin

par 98.5 Sports

le 13 février 2026 22:39

Mario Langlois
Pierre Gervais
«J'ai été chanceux: la foule criait mon nom» -Steve Bégin
Steve Bégin. / Cogeco Média

En ce vendredi qui précède la Saint-Valentin, le segment de Ça sent la coupe nous présente un ancien athlète et ancien joueur des Canadiens de Montréal qui a été fortement apprécié du public québécois.

Écoutez l'animateur Mario Langlois et Pierre Gervais partager l'épisode de cette semaine de Ça sent la coupe avec Steve Bégin.

Pour l'occasion, Pierre Gervais a sélectionné un vin rouge de Nicolas Grosbois, le Bourgueil Clos de la Henry, Monopole 2023.

Les sujets discutés

  • L'ambiance unique des séries éliminatoires au Centre Bell;
  • La fierté de jouer pour le Canadien de Montréal;
  • Quelques mises en échec mémorables de Steve durant son séjour à Montréal;
  • On parle sur les défis personnels de Bégin, notamment avec l'alcool;
  • Steve se remémore l'échange qui l'a envoyé de Montréal à Dallas et surtout comment et où il l'a appris;
  • Il n'en a jamais voulu à Guy Carbonneau;
  • Le hockey féminin risque d'être dominé par les Américains durant une bonne décennie;
  • Les grands crus et les piquettes de la semaine;
  • Une engueulade entre Bégin et Kovalev;
  • Son implication dans le projet Athlète-X axé sur la santé mentale des jeunes sportifs.
Mario Langlois, Steve Bégin et Pierre Gervais/Cogeco Media

Source: Mario Langlois, Steve Bégin et Pierre Gervais/Cogeco Media

