En ce vendredi qui précède la Saint-Valentin, le segment de Ça sent la coupe nous présente un ancien athlète et ancien joueur des Canadiens de Montréal qui a été fortement apprécié du public québécois.

Écoutez l'animateur Mario Langlois et Pierre Gervais partager l'épisode de cette semaine de Ça sent la coupe avec Steve Bégin.

Pour l'occasion, Pierre Gervais a sélectionné un vin rouge de Nicolas Grosbois, le Bourgueil Clos de la Henry, Monopole 2023.

Les sujets discutés