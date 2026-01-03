Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal tenteront de récolter une troisième victoire consécutive alors que l'équipe poursuit son voyage à l’étranger en affrontant les Blues de St-Louis, samedi soir, dès 16h.

Le ménage à trois devant le filet se poursuit alors que c’est Jacob Fowler qui sera le gardien partant du CH. Ce dernier possède jusqu'à présent une moyenne de but alloué de 2,65 et un taux d'efficacité de .904. Martin St-Louis a d'ailleurs réitéré sa confiance en son jeune gardien, vendredi, lors de l'entrainement optionnel de son équipe.

Pour Zachary Bolduc, Alexandre Texier ainsi que Samuel Blais, il s'agira d'un retour à St-Louis, les trois joueurs ayant porté les couleurs des Blues avant de se joindre aux Canadiens.

Une décision sera prise avant la rencontre en ce qui concerne le défenseur Mike Matheson et l'attaquant Josh Anderson, tous deux blessés.

Les Blues en arrachent cette saison. L'équipe de Jim Montgomery possède une fiche de 16-18-8, bon pour le 13e rang dans l'Ouest. Les joueurs semblent toutefois avoir pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année, eux qui ont vaincu les Golden Knights de Vegas par la marque de 4 à 3, vendredi. Jordan Binnington sera devant le filet des locaux.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Blues à St-Louis, samedi dès 16h, avec Martin et Jérémie sur les plateformes de Cogeco Média.