Gouvernance de la gauche

Nouveau maire de New York: «Mamdani a déjà signé des décrets»

par 98.5

0:00
8:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 janvier 2026 17:48

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Zohran Mamdani a été assermenté jeudi avces Bernie Sanders à ses côtés / La Presse Canadienne / AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez

Zohran Mamdani en est à ses débuts dans son nouveau siège de maire de New York, assermenté ce jeudi.

L'experte en politique américaine, Valérie Beaudoin, soutient qu'il aura pour défi de prouver à la population que ses promesses socialistes iront de l'avant.

Elle revient aussi sur son engagement de «défaire» tout ce qu'a fait l'ex-maire de La Grosse Pomme, qui a été accusé de corruption.

Écoutez Valérie Beaudoin, chroniqueuse en politique américaine, aborder cette nomination à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

«C'est beau les promesses électorales, mais après ça, il y a la réalité, il y a les fonds qu'on peut avoir, il y a ce qu'on peut faire. Il a déjà signé certains décrets pour justement avoir une espèce de plafond pour le prix des logements. Il a défait aussi des politiques d'Eric Adams [l'ancien maire de New York].»

Valérie Beaudoin

