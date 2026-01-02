Gouvernance de la gauche

Zohran Mamdani en est à ses débuts dans son nouveau siège de maire de New York, assermenté ce jeudi.
L'experte en politique américaine, Valérie Beaudoin, soutient qu'il aura pour défi de prouver à la population que ses promesses socialistes iront de l'avant.
Elle revient aussi sur son engagement de «défaire» tout ce qu'a fait l'ex-maire de La Grosse Pomme, qui a été accusé de corruption.
Écoutez Valérie Beaudoin, chroniqueuse en politique américaine, aborder cette nomination à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.
«C'est beau les promesses électorales, mais après ça, il y a la réalité, il y a les fonds qu'on peut avoir, il y a ce qu'on peut faire. Il a déjà signé certains décrets pour justement avoir une espèce de plafond pour le prix des logements. Il a défait aussi des politiques d'Eric Adams [l'ancien maire de New York].»