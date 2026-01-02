La Victoire de Montréal a subi une troisième défaite consécutive en s'inclinant face aux Sirens de New York par la marque de 4 à 3, vendredi.

Malgré les bonnes performances de l'équipe et la persévérance des joueuses, comme le démontrent les 45 tirs dirigés vers le filet de New York, les mauvais résultats semblent s'accumuler pour la Victoire.

Écoutez Patricia-Ann Beaulieu analyser la défaite de la Victoire de Montréal contre New York, vendredi, au micro de Jean-François Baril.