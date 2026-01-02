L'exil se poursuit

Un autre espoir québécois de qualité poursuivra son développement du côté des États-Unis alors que Zaac Charbonneau, le neveu de l'ancien joueur de la LNH Daniel Brière, se joindrait aux Lumberjacks de Muskegon dans la USHL.
Celui qui était consenti pour être parmi les premiers à entendre son nom lors du prochain repêchage de la Ligue junior maritimes Québec jouait déjà de l'autre côté de la frontière au sein du programme de l’Académie Mount St. Charles.
Écoutez le journaliste Mikaël Lalancette expliquer cette décision, vendredi, au micro de Jean-François Baril.
Est-ce qu'une équipe tentera de le convaincre et prendra une chance en le repêchant?
«Est-ce que c'est un choix définitif? Parce qu'à la limite, il pourrait être repêché dans le repêchage de la LHJMQ et décider quand même de venir jouer ici. Alors, est ce que c'est une bonne tactique de négociation, mais est ce qu'il attend de voir le déroulement du repêchage pour faire son choix après? Chose certaine, tu sais, il s'est quand même commis avec cette équipe de USHL. Puis ça, c'est à la surprise quand même de quelques intervenants. Si jamais il ne devait pas jouer au Québec, c'est une grosse perte pour la LHJMQ, parce qu'il était considéré comme le meilleur espoir du prochain repêchage junior.»