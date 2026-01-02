 Aller au contenu
Sports
L'exil se poursuit

Un autre espoir québécois choisi les États-Unis

par 98.5

0:00
10:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 janvier 2026 19:54

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Un autre espoir québécois choisi les États-Unis
Jean-François Baril / Cogeco Média

Un autre espoir québécois de qualité poursuivra son développement du côté des États-Unis alors que Zaac Charbonneau, le neveu de l'ancien joueur de la LNH Daniel Brière, se joindrait aux Lumberjacks de Muskegon dans la USHL.

Celui qui était consenti pour être parmi les premiers à entendre son nom lors du prochain repêchage de la Ligue junior maritimes Québec jouait déjà de l'autre côté de la frontière au sein du programme de l’Académie Mount St. Charles.

Écoutez le journaliste Mikaël Lalancette expliquer cette décision, vendredi, au micro de Jean-François Baril.

Est-ce qu'une équipe tentera de le convaincre et prendra une chance en le repêchant?

«Est-ce que c'est un choix définitif? Parce qu'à la limite, il pourrait être repêché dans le repêchage de la LHJMQ et décider quand même de venir jouer ici. Alors, est ce que c'est une bonne tactique de négociation, mais est ce qu'il attend de voir le déroulement du repêchage pour faire son choix après? Chose certaine, tu sais, il s'est quand même commis avec cette équipe de USHL. Puis ça, c'est à la surprise quand même de quelques intervenants. Si jamais il ne devait pas jouer au Québec, c'est une grosse perte pour la LHJMQ, parce qu'il était considéré comme le meilleur espoir du prochain repêchage junior.»

Mikaël Lalancette

Vous aimerez aussi

LNAH: moins de bagarres et plus de talent
Les amateurs de sports
LNAH: moins de bagarres et plus de talent
0:00
6:17
Une classique hivernale sous le chaud soleil de la Floride
Les amateurs de sports
Une classique hivernale sous le chaud soleil de la Floride
0:00
15:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
LNAH: moins de bagarres et plus de talent
Rattrapage
Ajout de deux équipes
LNAH: moins de bagarres et plus de talent
Les États-Unis délaissent les cinq meilleurs marqueurs américains
Rattrapage
Alignement pour les Jeux olympiques
Les États-Unis délaissent les cinq meilleurs marqueurs américains
Le Canada tentera d'éviter que l'histoire se répète en quart
Rattrapage
Mondial junior
Le Canada tentera d'éviter que l'histoire se répète en quart
La Victoire s'incline malgré un bel effort
Rattrapage
Troisième défaite consécutive
La Victoire s'incline malgré un bel effort
2026: une année chargée en événements sportifs d'envergures
Rattrapage
De grandes compétitions à venir
2026: une année chargée en événements sportifs d'envergures
Une classique hivernale sous le chaud soleil de la Floride
Rattrapage
Match Panthers-Rangers
Une classique hivernale sous le chaud soleil de la Floride
«Les Panthers, c'est une équipe dont on ne s'attendait vraiment à rien»
Rattrapage
Dernière fin de semaine dans la NFL
«Les Panthers, c'est une équipe dont on ne s'attendait vraiment à rien»
Une fin de semaine chargée pour conclure le voyage sur la route
Rattrapage
Deux matchs en deux soirs
Une fin de semaine chargée pour conclure le voyage sur la route
Les événements spectacles, les Celtics et les paris sportifs
Rattrapage
La valeur du sport
Les événements spectacles, les Celtics et les paris sportifs
Des triomphes pour les Steelers, les Patriots et les Jaguars
Rattrapage
NFL
Des triomphes pour les Steelers, les Patriots et les Jaguars
«Ça ne serait pas méchant que Dobes fasse un petit séjour à Laval»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Ça ne serait pas méchant que Dobes fasse un petit séjour à Laval»
«Si les séries commencent demain, je mets Fowler devant le filet» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Si les séries commencent demain, je mets Fowler devant le filet» -José Théodore
Tirs de barrage: «Pourquoi le Canadien met toujours Nick Suzuki?» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Tirs de barrage: «Pourquoi le Canadien met toujours Nick Suzuki?» -Tony Marinaro
Avec qui Phillip Danault va-t-il jouer?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Avec qui Phillip Danault va-t-il jouer?