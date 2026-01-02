L'exil se poursuit

Un autre espoir québécois de qualité poursuivra son développement du côté des États-Unis alors que Zaac Charbonneau, le neveu de l'ancien joueur de la LNH Daniel Brière, se joindrait aux Lumberjacks de Muskegon dans la USHL.

Celui qui était consenti pour être parmi les premiers à entendre son nom lors du prochain repêchage de la Ligue junior maritimes Québec jouait déjà de l'autre côté de la frontière au sein du programme de l’Académie Mount St. Charles.

Écoutez le journaliste Mikaël Lalancette expliquer cette décision, vendredi, au micro de Jean-François Baril.

Est-ce qu'une équipe tentera de le convaincre et prendra une chance en le repêchant?