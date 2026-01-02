De grandes compétitions à venir

Entre les Jeux olympiques de Milan-Cortina, la Coupe du Monde de football, la Classique mondiale de baseball ou encore les Championnats du monde de vélo à Montréal, l'année 2026 sera chargée en événements sportifs d'envergures.

Plusieurs Québécois auront la chance de briller dans leur discipline aux prochains jeux d'hiver, notamment le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, qui participerait possiblement à ses derniers jeux.

Écoutez le journaliste de La Presse, Alexandre Pratt, faire le survol de l'année 2026 pour les sports, vendredi, en compagnie de Jean-François Baril.