Alignement pour les Jeux olympiques

Les cinq des meilleurs marqueurs américains dans la Ligue nationale cette saison ne font pas partie de l'alignement des États-Unis en vue des Jeux olympiques.

Parmi ceux-ci, on retrouve deux joueurs des Canadiens, l'attaquant Cole Caufield et le défenseur Lane Hutson. Jason Robertson, le meilleur marqueur américain avec 48 points, a également été ignoré par Bill Guérin.

«Je te dirais ce que ces trois joueurs là ont en commun. Par contre, c'est trois joueurs qui ne jouent pas en désavantage numérique. Évidemment, ce sont des des joueurs qui ont beaucoup autre chose à offrir [...] Alors, le message était très clair on veut assembler une équipe de hockey et pas nécessairement une collection de joueurs de joueurs étoiles.»

Écoutez le journaliste Guillaume Lefrançois discuter des choix des États-Unis en vue des Jeux olympiques, vendredi, aux Amateurs de sports.

Il a également été question du style de jeu auquel les amateurs de hockey peuvent s'attendre lors de ce tournoi olympique.