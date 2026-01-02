 Aller au contenu
Économie
Chronique économie

Quelle place l'IA prendra-t-elle sur le marché du travail en 2026?

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 janvier 2026 18:00

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Philippe Goulet-Coulombe
Philippe Goulet-Coulombe
Quelle place l'IA prendra-t-elle sur le marché du travail en 2026?
Philippe Goulet-Coulombe / Cogeco Média

Êtes-vous inquiets pour votre emploi avec le développement rapide de l'intelligence artificielle? 2026 pourrait bien être une charnière pour l'intégration de l'IA sur le marché de l'emploi. 

C'est notamment l'opinion du chroniqueur économique Philippe Goulet-Coulombe:

« 2026, ça va être l'année, je crois, du test ou du moins l'année de vérité. C'est à dire, il y a plein des choses qui ont été dites, il y a bien des prévisions qui ont été faites, mais qu'est-ce qui va réellement se passer? C'est la question à laquelle on espère être en mesure de répondre d'ici 2026.», affirme-t-il.

Écoutez le chroniqueur économie Philippe Goulet-Coulombe discuter de la place de l'IA en 2026, vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

«On pense souvent que les emplois vont se perdre, mais le meilleur mot, tant qu'à moi, c'est que les emplois vont se transformer.» 

Philippe Goulet-Coulombe

Parce que vous voulez tout savoir!

