Chronique économie

Êtes-vous inquiets pour votre emploi avec le développement rapide de l'intelligence artificielle? 2026 pourrait bien être une charnière pour l'intégration de l'IA sur le marché de l'emploi.

C'est notamment l'opinion du chroniqueur économique Philippe Goulet-Coulombe:

« 2026, ça va être l'année, je crois, du test ou du moins l'année de vérité. C'est à dire, il y a plein des choses qui ont été dites, il y a bien des prévisions qui ont été faites, mais qu'est-ce qui va réellement se passer? C'est la question à laquelle on espère être en mesure de répondre d'ici 2026.», affirme-t-il.

Écoutez le chroniqueur économie Philippe Goulet-Coulombe discuter de la place de l'IA en 2026, vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.