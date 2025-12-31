 Aller au contenu
Politique internationale
Bilan 2025 en politique américaine

Signature de nombreux décrets : «Ça a donné le ton»

par 98.5

0:00
11:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 décembre 2025 17:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Signature de nombreux décrets : «Ça a donné le ton»
L'année 2025 s'est avérée particulièrement mouvementée sur le plan de la politique américaine, en particulier avec le retour de Trump à la Maison-Blanche. / Alex Brandon / The Associated Press

L'année 2025 s'est avérée particulièrement mouvementée sur le plan de la politique américaine, en particulier avec le retour de Trump à la Maison-Blanche. 

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin en brosser le portrait, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal. 

«Le nombre de décrets qui ont été signés la première journée, j'ai utilisé l'expression le Sharpy se faisait aller. Donald Trump est à coup d'à peu près 250 décrets. Ça a donné le ton pour toute cette première année, le pouvoir exécutif, la Maison-Blanche, c'est elle qui tient les rênes du pouvoir. Le Congrès est très, très effacé.»

Valérie Beaudoin

Vous aimerez aussi

Une cinquième visite en douze mois pour Benjamin Netanyahu aux États-Unis
Le Québec maintenant
Une cinquième visite en douze mois pour Benjamin Netanyahu aux États-Unis
0:00
9:27
«Si Zelensky s'en sort avec un match nul, ce serait une victoire»
Signé les fêtes!
«Si Zelensky s'en sort avec un match nul, ce serait une victoire»
0:00
7:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Il faut commencer quelque part, puis ne pas voir le chemin au complet»
Rattrapage
Consommation sans alcool
«Il faut commencer quelque part, puis ne pas voir le chemin au complet»
Des nouvelles économiques passées inaperçues en 2025
Rattrapage
Bilan 2025
Des nouvelles économiques passées inaperçues en 2025
Mark Carney : «C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire»
Rattrapage
Bilan politique 2025
Mark Carney : «C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire»
«Si ça ne marche pas, pour lui, ça va être la fin des haricots»
Rattrapage
Élection de 2026 pour Éric Duhaime
«Si ça ne marche pas, pour lui, ça va être la fin des haricots»
Équipe du Québec : «On tente de porter le flambeau très haut à l'étranger»
Rattrapage
Vainqueurs de la Coupe du monde d’improvisation
Équipe du Québec : «On tente de porter le flambeau très haut à l'étranger»
Soirée télé de la veille du Jour de l'an : à quoi faut-il s'attendre?
Rattrapage
Chronique culturelle
Soirée télé de la veille du Jour de l'an : à quoi faut-il s'attendre?
À quoi peut-on s'attendre sur la scène internationale en 2026?
Rattrapage
Conflits et élections en vue
À quoi peut-on s'attendre sur la scène internationale en 2026?
Itinérance: «Ce sont des personnes qui veulent s'en sortir»
Rattrapage
Témoignage
Itinérance: «Ce sont des personnes qui veulent s'en sortir»
Quelles nouveautés télé seront dans nos écrans en 2026?
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelles nouveautés télé seront dans nos écrans en 2026?
«Suzuki est maintenant reconnu parmi les meilleurs»
Rattrapage
Choisi pour Équipe Canada
«Suzuki est maintenant reconnu parmi les meilleurs»
Les enjeux défensifs du Canadien et de l'équipe nationale junior
Rattrapage
Bonsoir les sportifs
Les enjeux défensifs du Canadien et de l'équipe nationale junior
«Un livre, c'est le meilleur ralentisseur de temps et déstressant» -Kim Thúy
Rattrapage
Nouvelle chroniqueuse au Journal de Montréal
«Un livre, c'est le meilleur ralentisseur de temps et déstressant» -Kim Thúy
La Fed maintient ses taux face à une inflation américaine coriace
Rattrapage
Le Canada en meilleure posture que les États-Unis
La Fed maintient ses taux face à une inflation américaine coriace
Tragédie chez les Kennedy et dérives législatives en Alabama
Rattrapage
Deuil dans la dynastie
Tragédie chez les Kennedy et dérives législatives en Alabama