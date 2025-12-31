Bilan 2025 en politique américaine

L'année 2025 s'est avérée particulièrement mouvementée sur le plan de la politique américaine, en particulier avec le retour de Trump à la Maison-Blanche.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin en brosser le portrait, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«Le nombre de décrets qui ont été signés la première journée, j'ai utilisé l'expression le Sharpy se faisait aller. Donald Trump est à coup d'à peu près 250 décrets. Ça a donné le ton pour toute cette première année, le pouvoir exécutif, la Maison-Blanche, c'est elle qui tient les rênes du pouvoir. Le Congrès est très, très effacé.»