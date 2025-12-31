Consommation sans alcool

Ceux et celles qui se tournent vers les boissons sans alcool lors de leurs soirées du temps des fêtes sont de plus en plus nombreux.
Heureusement, l'offre de cocktails sans alcool est de plus en plus variée.
Écoutez Étienne Boulay, cofondateur des boissons sans alcool Atypique, qui a décidé d’arrêter de consommer l’alcool il y a huit ans, en discuter, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«J'avais toujours un verre d'eau. Quand tu en as bu trois ou quatre, à un moment donné, tu as fait le tour. Avec les drinks sans alcool, il y a quand même un effet placébo ou tu te donnes l'impression de faire partie de la gang, puis tu peux encore être festif tout en t'assurant de rester sobre. Il faut commencer quelque part, puis ne pas voir le chemin au complet. Une journée à la fois.»