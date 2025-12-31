Consommation sans alcool

Ceux et celles qui se tournent vers les boissons sans alcool lors de leurs soirées du temps des fêtes sont de plus en plus nombreux.

Heureusement, l'offre de cocktails sans alcool est de plus en plus variée.

Écoutez Étienne Boulay, cofondateur des boissons sans alcool Atypique, qui a décidé d’arrêter de consommer l’alcool il y a huit ans, en discuter, mercredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.