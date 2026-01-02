Guerre économique

 Aller au contenu
Tarifs sur les armoires de cuisine reportés: «On n'arrête pas le combat entamé»

le 2 janvier 2026 15:25

L’application des droits de douane sur les armoires de cuisine et de salle de bain est reportée d’un an / La Presse Canadienne / Spencer Colby

Sur le coup de minuit aujourd’hui, les droits de douane sur les armoires de cuisine et de salle de bain devaient passer de 25% à 50%, selon le décret signé par Donald Trump en septembre dernier. 

Finalement, ce ne sera pas le cas. Une déclaration faite par Washington quelques heures avant minuit mercredi indique que les droits de douane demeurent finalement inchangés, du moins pour l’instant.

Mais attention: notre prochain invité «n’arrête pas le combat entamé».

Écoutez Alain Ouzilleau, PDG de Cabico, fabricant d'armoires sur mesure basé à Coaticook, développer sur le sujet, vendredi après-midi au Québec maintenant.

«[Trump] a retardé [les tarifs] d'un an. Moi, je pense que ça ne se passera pas. Ça n'avait aucun sens par rapport à tout ce qui se passe au Canada. On aurait été l'industrie la plus tarifée au Canada avec l'acier. C'était complètement insensé.»

Alain Ouzilleau

